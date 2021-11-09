В 2022 году рост мировой экономики составит около 4,9% – прогноз
Москва, 9 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Рост мировой инфляции в 2022 году может замедлиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
«Риски мировой стагфляции есть, поскольку сейчас наблюдаются высокие темпы роста инфляции при общей нестабильности мировой экономики. Однако по мере восстановления экономических процессов и решения проблем, связанных с пандемией, ситуация в мире может нормализоваться, что придет к снижению рисков застоя, — сказала Кошелева. — В 2020 году мировой уровень ВВП снизился на 4,3%, а в 2021 году может прибавить 5,9%. Это говорит о достаточно высоких темпах восстановления глобальной экономики, что влияет на уровень инфляции. Также негативно сказывается высокая интенсивность спроса, например, за первое полугодие потребительский спрос в России вырос почти на 12% по сравнению с 2020 годом».
По ее словам, ожидается, что в 2022 году рост мировой экономики составит около 4,9%.
«Что касается роста инфляции, то в связи с восстановительными процессами в экономике он может замедлиться. Однако есть и негативные факторы. В первую очередь это эпидемиологическая ситуация и обстановка на мировом рынке. Также могут сказаться на показателях инфляции цены на энергоносители — поскольку ожидается, что стоимость газа и нефти в 2022 останется высокой, это создает определенные риски для стабилизации цен на мировом рынке», — уточнила эксперт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что центральные банки США и Европы, скорее всего, будут вынуждены поднять ключевые ставки в 2022 году.