Ташкент, 9 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам приватизации государственных объектов. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Присутствие государства в экономике постепенно сокращается, динамично растет доля частного сектора. В 2021—2022 годах планируется сократить количество предприятий с государственной долей не менее чем в 3 раза. С начала текущего года было реализовано 619 государственных активов на 4,5 триллиона сумов (один доллар — 10 700 сумов)», говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ускорение процессов трансформации и приватизации государственных предприятий будут одним из приоритетов экономических реформ. На совещании отмечена важность повышения финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности приватизируемых предприятий.

«С этой целью поставлена задача разработать стратегию приватизации крупных отраслевых предприятий с привлечением авторитетных зарубежных консультантов. Подчеркнута необходимость привлечения к управлению стратегическими предприятиями менеджеров международного уровня», — отметили в пресс-службе.

В частности, определено, что в процессе реализации активов стоимостью более 10 миллионов долларов прием и оценка предложений будут осуществляться независимым зарубежным консультантом.