Москва, , 13:02 — REGNUM Точной даты проведения ещё одной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в 2021 году пока нет. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Джо Байден и Владимир Путин. 2011 White House

По его словам, есть понимание, что встреча и общение лидеров двух государств нужна.

«Общение президентов России и США надо продолжать, но четких сроков новой встречи пока нет», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что в Вашингтоне не располагают информацией о возможности встречи глав двух государств.

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