Москва, 9 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Европа фактически объявила войну мигрантам на границе Польши и Белоруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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«Идут стычки мигрантов Польша-Белоруссия… Здесь чуть ли не война: колючая проволока, пулеметы, огнеметы, шумовые всякие завесы, чтобы остановить их. Вы войну устроили в Ираке, Сирии, и где жить людям? Везде у них террор, нет стабильного правительства — они едут к вам, вы же хвалитесь хорошей демократией, хорошей экономикой, хорошими пособиями», — заявил Жириновский.

Но когда вам это не нравится, вы границу закрываете, указал парламентарий.

«Мы не можем принять такую формулу демократии, это формула обмана, мошенничества», — добавил он.

Ранее было публиковали видео, где колонна мигрантов движется в сторону белорусско-польской границы с Польшей.

На границе, по подсчетам белорусских экспертов, скопилось около 2 тыс. мигрантов. В Варшаве число мигрантов на границе оценили в 3−4 тыс. При этом, по данным Польши, общее число готовых к переезду в ЕС нелегалов на территории Белоруссии достигает 10 тыс., и в страну прибывают все новые самолеты с мигрантами из арабских стран.