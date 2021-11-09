Омск, , 13:01 — REGNUM В Омской области выросло число жертв коронавирусной инфекции. Как сообщает 9 ноября портал «Стопкоронавирус.рф», за прошедшие сутки в регионе скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.

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За весь период пандемии в Омской области умерли уже 2562 человека с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 583 носителя коронавируса, выздоровели 457 человек.

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