Ташкент, , 12:59 — REGNUM Власти Узбекистана ввели запрет на въезд польской журналистке Агнешке Пикулицке, которая ранее была аккредитована в МИД республики в качестве корреспондента Al Jazeera.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Позднее, в июне 2021 года МИД Узбекистана отказался продлевать аккредитацию журналистке, аргументировав это тем, что польская журналистка нарушила законодательство Узбекистана.

Пикулицка сообщила, что уехала из Узбекистана в Казахстан, чтобы иметь возможность въезжать оттуда в Узбекистан каждый месяц, где она сможет пребывать без визы в течение 30 дней, как гражданка Евросоюза.

В ноябре Пикулицка собиралась вновь посетить Узбекистан, однако на узбекско-казахской границе ее не пропустили узбекские пограничники.

С 7 ноября журналистка находится на границе двух стран, так как не может вернуться в Казахстан из-за эпидемиологической ситуации.

«Я еще на границе, мне холодно, я без еды и нормального места для сна. Я не совершала никаких преступлений, я только делала свою работу. Сначала правительство подослало сотрудника службы безопасности, чтобы повлиять на мою работу, после организовало против меня компанию ненависти, а теперь — запрет», — написала журналистка на странице в соцсети Twitter.