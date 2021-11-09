Ханты-Мансийск, , 12:58 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. При этом девять из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 9 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 147 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 ноября 55 487 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 199 человека, 787 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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