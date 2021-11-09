Сеул, 9 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Ульсане прошла торжественная церемония спуска на воду нового фрегата типа FFX Batch-II. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС.

Цитата из к/ф «Море в огне». реж. Джанфранко Рози. 2016. Италия, Франция Корабль

Согласно опубликованным данным, церемония спуска 2800-тонного фрегата «Чхонан» прошла на верфи компании Hyundai Heavy Industries.

Известно, что корабль, получил тоже имя, что и корвет, потопленный северокорейской торпедой в марте 2010 года. В результате инцидента погибли 46 человек.

В мероприятии приняли участие порядка 100 человек, включая министра обороны Со Ука и начальника штаба военно-морских сил Пу Сок Чона.

«Чхонан» — седьмой военный корабль класса «Тэгу», построенный в рамках программы FFX Batch-II, которая предусматривает замену стареющего флота.