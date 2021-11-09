Пермь, 9 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 710 заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее. Об этом 9 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксирован 126 161 носитель коронавируса. Оправились от болезни 106 065 пермяков.

На сегодняшний день от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов вакцинировано 986 845 человек. Завершили курс вакцинации двумя прививками 690 774 жителя.