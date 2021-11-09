Москва, 9 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Глава Приморской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, находясь с рабочим визитом в Москве, провёл совещание с российскими юристами, правозащитниками и общественными деятелями. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Сообщается, что темой встречи была защита прав жителей Приднестровья, многие из которых являются гражданами России. С российской стороны в совещании участвовали член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, глава гильдии адвокатов России Гасан Мирзоев и другие.

«Это и проблема политически мотивированного уголовного преследования, нарушение права на свободу передвижения, экономические проблемы, связанные с закрытием банковских счетов наших предприятий, ограничения для пенсионеров, которые не могут пользоваться международными банковскими картами и получать пенсии, сложности с апостилированием приднестровских дипломов», — отметили в пресс-службе.

Причиной данных проблем называется политика Кишинёва, который постоянно оказывает давление на ПМР. Российские правозащитники предложили подготовить доклад с указанием всех проблем и выносить его на международные площадки.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу, но потом молдавская сторона начала выдвигать дополнительные требования. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами.