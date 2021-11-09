Вашингтон, 9 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ведет переговоры с американским актёром Леонардо ДиКаприо о его участии в съемках новой киноленты. Об этом 9 ноября пишет издание «Афиша Daily».

ИА REGNUM Ди Каприо

По данным СМИ, фильм будет основан на биографии Джима Джонса, проповедника секты «Храм народов», которого и сыграет ДиКаприо. Актёр также выступит продюсером картины, а сценарий к ней напишет Скотт Розенберг.

ИА REGNUM напоминает, что Джим Джонс основал секту «Храм народов» в 1995 году. В 1978 году он убедил своих последователей совершить массовое самоубийство, в результате чего погибли 918 человек — из них 304 были детьми.