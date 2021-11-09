Ульяновск, , 12:54 — REGNUM В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать летальные исходы от СOVID-19. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По сведениям на 9 ноября, за последние сутки в Ульяновской области скончались шесть пациентов с коронавирусом. Всего от осложнений, вызванных ковидом, в регионе умерли 3152 больных.

Напомним, что сутками ранее скончались десять ковид-пациентов, до этого двое суток подряд умирали по шесть человек.

Отметим, что в настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находятся 22 732 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 30 ноября ужесточают требования к предприятиям в части уровня вакцинации и допуска сотрудников к очной работе.