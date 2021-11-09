Стокгольм, , 12:56 — REGNUM 9 ноября большинство редакционных статей самых крупных газет в Швеции было посвящено формированию нового правительства в стране. Краткий обзор был приведен на новостном сайте Omni.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

Как пишет Sydsvenskan, вечная «подстилка для Социал-демократов», которой традиционно называют партию «Левых» во главе с Нуши Дадгостар, вдруг начала выдвигать требования перед избранием нового премьер-министра Швеции.

В свою очередь издание DI вообще отмечает, что Дадгостар может сыграть ва-банк и отказываться проголосовать за кандидатуру Магдалены Андерссон, поскольку в отличие от «Социал-демократов», которым надо принимать бюджет в декабре, ее партия никуда не торопится. А до тех пор, пока в Швеции не будет избран новый премьер-министр, возглавлять правительство будет Стефан Лёвен.

Еще одна причина, по которой Дадгостар может так поступить, заключается в числах на календаре — с премьер-министром или без в Швеции так или иначе через девять месяцев состоятся выборы в риксдаг, а до этого Дадгостар может убедить еще больше избирателей проголосовать за свою партию, которая будет отстаивать интересы левонастроенных граждан.