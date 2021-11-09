Магас, 9 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Лидерам протестов против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией могут назначить наказание вплоть до девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Такие сроки запросила для семерых подозреваемых прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

«Малсагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову обвинение запросило по девять лет лишения свободы в колонии общего режима, еще троим — по восемь лет, Зарифе Саутиевой — 7 лет и 6 месяцев», — приводит слова защитника «Интерфакс».

Семерых фигурантов уголовного дела — Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Зарифу Саутиеву — обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти, опасного для жизни или здоровья, и участие в экстремистском сообществе.

Напомним, в 2018 году главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между субъектами РФ. Между тем, ряду жителей Ингушетии этот документ показался несправедливым.

В республике прошли митинги протеста, в ходе некоторых из них участники акций оказали неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. В силовиков полетели камни, стулья, из-за чего получили травмы несколько человек. После этих событий было возбуждено уголовное дело, зачинщики были арестованы.

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