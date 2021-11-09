Вашингтон, 9 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Американский актёр Дин Стоквелл, получивший широкую известность в 1984 году по фильму «Дюна» и сериалу «Квантовый скачок», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает TMZ.

Mirror.co.uk Дин Стоквелл

Как уточнил представитель семьи артиста, Стоквелл мирно умер утром 7 утром у себя дома от естественных причин.

Режиссёр и журналист Бильге Эбири назвал Стоквелла «великим актёром».

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Дин Стоквелл родился в 1936 году в Северном Голливуде. Свою актёрскую карьеру, которая продлилась более 70 лет, он начал ещё в детстве с участия в постановках на Бродвее, а затем стал появляться в телешоу и фильмах. Он стал известен после исполнения роли Эла Калавичи в сериале «Квантовый скачок», также его знают по фильмам «Синий бархат», «Дюна» (1984) и «Замужем за мафией». В 1992 году получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.