Мамадышский район, , 13:06 — REGNUM В Мамадышскую районную больницу Татарии доставили шестерых воспитанников социального приюта в возрасте 13−17 лет с признаками отравления. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Отравление Unece.org

Инцидент произошел 7 ноября в селе Красная Горка. Шестеро несовершеннолетних из социального приюта для детей и подростков «Надежда» взяли флакон с антисептиком, стоявший на входе в учреждение. Дети решили разбавить его водой и выпить. Позже ребята почувствовали недомогание, им потребовалась медицинская помощь.

Следствие полагает, что отравление произошло в связи с ненадлежащим контролем со стороны администрации социального приюта за сохранностью антисептика, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ Андрея Шептицкого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, летом 2021 года в одном из лагерей в Пестречинском районе Татарии госпитализация потребовалась шестерым детям в возрасте 10−13 лет после распития антисептического средства.

Читайте также: В детских лагерях Татарии выявлено более 600 нарушений