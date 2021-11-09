Улан-Удэ, 9 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 6 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие 86,2% жителей. Из них 19,7% переписались самостоятельно на портале Госуслуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Перепись населения в Бурятии

Для тех, кто не успел пройти перепись 9 ноября в регионе стартовала акция «Меня не переписали». По словам руководителя Бурятстата Александра Сарапова, граждане могут обратиться с этим вопросом по телефонам горячей линии.

«В случае если вы либо сами не переписались на Госуслугах, либо к вам не пришел переписчик, наши специалисты вам разъяснят, как можно переписаться в оставшееся время», — отметил он.

Акция продлится до окончания переписной кампании 14 ноября.