Ярославль, 9 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Ярославский общественник Михаил Рахимов вступился за Екатерину Мусинову, недовольство работой которой высказал ранее мэр Ярославля Владимир Волков. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Страница Екатерины Мусиновой в Facebook Екатерина Мусинова и Владимир Волков

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на общегородском совещании в мэрии Владимир Волков публично отчитал Екатерину Мусинову за то, что она не появляется на работе и на объектах благоустройства в районе. За главу района вступился Михаил Рахимов.

«Я каждый день гуляю по району, подрядчик работает. А Екатерина Юрьевна вообще в отпуске была, получается её сделали крайней. Она вчера вышла только. Был на приёме у неё, мы разговаривали и про благоустройство дворов, что асфальтировать нельзя из-за дождей. И про Павловскую рощу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM общественник.

Михаил Рахимова такое поведение городских властей удивляет.

«Просто делают крайних. Овчаров пишет, что все болеют коронавирусом, а потом вот эта чушь. Глава даже не участвует в приёмке по факту. Её могут только попросить проконтролировать или она вовремя должна сообщить про отставания или подобное. И даже сам Волков приезжал, мы ему говорили по благоустройству пожелания, а по итогу ничего. Он сам обещал и спрятался», — заключил общественник.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.