Стокгольм, 9 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Лидер «Либералов» Нямко Сабуни хочет увидеть от правительства Швеции план действий по предотвращению случаев пропажи детей из школ с последующей их отправкой за границу. Об этом политик рассказала в интервью газете Dagens Nyheter от 9 ноября.

Похищение ребенка

Поводом к новостной статье и комментарию политика послужили сообщение от нескольких шведских школ о том, что после каникул дети не возвращаются на занятия, а о их местонахождении ничего не известно. Так, в начальных классах в одной из школ Норрчёпинга с начала осени пропало уже семь учеников.

Сабуни в интервью изданию заявила, что она «злится по каждому случаю пропажи ребенка, на которых Швеции полностью …».

»Мы бы никогда этого не допустили, если бы речь шла о детях этнических шведов», — добавила лидер партии.

Как отмечают журналисты, в одной из школ сотрудники выразили опасения, что пропажа детей из их учреждения может быть связана с проведением операций на половых органах, намекая на женское обрезание.