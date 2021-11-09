Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 126:123.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. В составе «Шарлотт» защитник Терри Розир набрал 29 очков.

«Лейкерс» одержали шестую победу в 11 матчах сезона. «Шарлотт» потерпел седьмое поражение в 12 играх.

Читайте также: «Чикаго» обыграл «Бруклин», несмотря на 38 очков Дюранта