Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Арбитражный суд Югры удовлетворил иск Росприроднадзора к «Лукойл — Западная Сибирь», назначив компании штраф за загрязнение земли нефтепродуктами в 67 млн рублей. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

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«Наши инспекторы обнаружили загрязнение нефтепродуктами почти 4,5 га земли в 75 км от Когалыма. Виновник — компания «Лукойл — Западная Сибирь». Ущерб землям — 67 млн рублей», — сообщила Светлана Радионова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с «РН-Юганскнефтегаза» взыскан ущерб, причинённый лесному фонду нефтеразливом на сумму свыше 265 млн рублей.