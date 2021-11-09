Чикаго, США, 9 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:95.

Keith Allison Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 38 очков. В составе «Чикаго» форвард Демар Дерозан набрал 28 очков.

«Чикаго» одержал седьмую победу в десяти матчах сезона и занимает третье место в НБА. «Бруклин» потерпел четвёртое поражение в 11 играх.

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