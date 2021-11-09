Баку, 9 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Баку считает «незаконным» визит министра обороны Армении Аршака Карапетяна в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана, обнародованном 9 ноября пресс-службой ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Визит министра обороны Армении на азербайджанские территории без соответствующего на то разрешения, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание заявлений об их боеготовности является не чем иным, как военно-политической провокацией», — говорится в заявлении.

В минобороны Азербайджана заявили, что Карапетян таким образом якобы бросает тень на российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе. Действия армянского министра в Баку считают признаком того, что в Ереване не хотят принять «новые политические реалии». При повторении подобных инцидентов в азербайджанском военном ведомстве пригрозили принять меры.

Напомним, Карапетян прибыл в Нагорный Карабах с рабочим визитом 8 ноября. Он посетил воинские части и осмотрел обустройство позиций на границе. В Баку территорию Нагорного Карабаха называют территорией Азербайджана, на которой «временно размещены российские миротворцы».