Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Заявление украинского философа Петра Кралюка не является чем-то оригинальным, а повторяет тезисы украинской националистической программы. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM новые территориальные претензии к России директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам эксперта, заявки украинских националистов на российские территории отнюдь не новы. Ещё в деятельности националистической организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опекаемой ГУР МО Украины, прослеживался тренд на «возвращение» якобы украинских земель.

«К сожалению, претензии украинских националистов на русские казачьи земли порой не получают должного отпора со стороны региональных властей. Я лично был свидетелем в конце 2000-х озвучивания подобных претензий («Треть населения Ростовской области — этнические украинцы, данные официальной переписи населения врут», «Донское войско и Черкасск основали украинцы — запорожские казаки»), которые звучали из уст председателя украинской диаспоры на Дону Владимира Макарчука. Подобные заявления не получали никакого противодействия со стороны донских чиновников. Между тем такое молчание лишь разжигает аппетиты украинских националистов. И эти аппетиты — крокодильи. Украинские националисты имеют территориальные претензии ко всем соседям Украины. От России же они требуют «возвращения» не только пограничных территорий, но даже якобы украинских земель Сибири и Дальнего Востока, так называемых Серого и Зелёного клина. Это территории расселения переселенцев (то есть, мигрантов в нынешней терминологии) из малороссийских губерний Российской империи второй половины 19 века», — отметил собеседник ИА REGNUM.

В тексте Кралюка речь идёт об исторической Слобожанщине и части территории Ростовской области (Таганрог, Ростов-на-Дону), которая якобы должна принадлежать Украине.

«Обоснование? Таганрог и Ростов-на-Дону до 1887 года входили в состав Екатеринославской губернии (Екатеринослав — город, построенный в 1776 году после освобождения от турок и начала образования Новороссии и названный в честь Екатерины Великой, в советские времена был переименован в Днепропетровск, а в постмайданной Украине переименован в Днепр. — прим. собеседника ИА REGNUM). Административные реформы имперской администрации почему-то дают основание невежественному «философу» и «писателю» требовать «возврата» этих территорий Украине. При чём здесь Украина? На Украине проклинается «тоталитарный советский режим» и авторитарная Российская империя. Но именно Российская империя освободила от турок земли будущей Новороссии (Северное Причерноморье и Приазовье), которую большевики подарили «братской советской Украине». Что касается Стародубщины, то эта территория на протяжении веков (с 1503 года) входила в состав Московского государства, а затем Русского царства. На Слобожанщину, где с конца 16 века начала строиться Белгородская черта, предохранявшая Россию от набега татар Крымской и Ногайской орд, в 17 веке тысячами бежали малороссийские казаки, спасаясь от преследования польской власти (Малороссия входила в состав Малопольской провинции Польско-Литовского государства). Русские цари разрешали им селиться на своих землях и принимали их на службу. Замечу: слободские казаки всегда хранили верность русскому царю и сражались с «украинцами» — запорожскими казаками. То есть опять малороссы (украинцы, согласно терминологии киевских властей и украинской историографии) выступили в роли мигрантов, и теперь украинские политики требуют передать эти территории расселения украинских мигрантов в состав Украины», — рассуждает Эдуард Попов.

Кроме того, украинские националисты требуют обычно вернуть Кубань. Но и эта территория была милостиво пожалована императрицей Екатериной Великой Войску Верному Черноморскому.

«Черноморцы — наследники запорожцев — переселились на Кубань в 1792 году в результате серии войн и мирных договоров между Россией и Османской империей (Турцией). То есть черноморцы были воинской структурой на службе русских властей и переселились на территорию, пожалованную Российской империей. Получается, пан Кралюк легитимирует войны и мирные договора Российской империи, раз он признаёт право украинцев на Кубань», — высказал своё мнение собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что украинский философ и писатель Петр Кралюк назвал пять территорий России украинскими землями. Соответствующие публикации были напечатаны в газете «День». По мнению писателя, Стародубщина — это порядка 40% территории современной Брянской области, которая со времен Богдана Хмельницкого находится в составе России. Что касается Восточной Слобожанщины, данная территория, как заявляет Кралюк, в настоящее время распределена между Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

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