Петрозаводск, 9 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Небольшое понижение температуры в Карелии сказалось на работе системы холодного водоснабжения в столице региона, городе Петрозаводске. Замёрзли системы подвода воды к четырем домам. Об этом 9 ноября сообщил глава городаВладимир Любарский.

Steve Johnson Водоснабжение

По его словам, несмотря на совсем небольшое понижение температуры воздуха, в системе холодного водоснабжения произошли неполадки. По информации «Водоканала», сейчас по временной схеме к холодному водоснабжению подключены 22 дома. Это связано с завершением реконструкции сетей и аварийными ремонтными работами.

«Замерзли системы подвода воды к четырем домам по адресам: Луначарского, 22, Луначарского, 57, Ленинградская, 1, Александра Невского, 11. Под угрозой холодное водоснабжение и в других домах, подключенных по временной схеме», — отметил чиновник.

Вместе с тем Любарский указал, что, чтобы не допустить заморозки, «Водоканал» ставит трубы на проток для непрерывной циркуляции в них воды. На сумму в квитанции за коммунальные услуги у местных жителей это не скажется.

«Завершение ремонтных работ и полный переход с временных сетей на постоянные планируется в течение ноября», — подытожил он.

Отметим, по данным Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9−11 ноября температура воздуха ночью будет опускаться до −6…+1 градуса, а днем колебаться в районе −1…+4 градусов.