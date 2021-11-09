Москва, 9 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, уточняющий регистрацию спецтехники, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Уточняется законодательство о госрегистрации самоходных машин и других видов техники и прицепов (полуприцепов). Делается это для того, чтобы не надо было регистрировать, например, велосипеды с подвесным двигателем, самоходные газонокосилки, детские электромобили, моноколеса, электросамокаты и так далее.

Также учитывается и нынешняя практика государственной регистрации самоходных машин и других видов техники.