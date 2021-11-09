Стокгольм, 9 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. На этой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подаст в отставку, а это значит, что в политической жизни страны снова огромное значение будет уделено арифметике, поскольку из 349 членов риксдага за премьер-министра из правой оппозиции готовы проголосовать 174 депутата. Об этом 9 ноября в эфире телеканала SVT рассказал политолог Томми Мёллер.

Стокгольм. Швеция

Кандидатом от «Социал-демократов» на пост премьер-министра является нынешний лидер партии Магдалена Андерссон, которая, спор между «Левыми» и «Центристами» будет улажен, наберет необходимые 175 голосов. Однако не все так просто, ведь противостояние двух партий, которые должны оказать поддержку Андерссон, накалилось до предела.

«Достаточно одного депутата от Центристов, который пойдет против линии партии, и она не будет избрана», — предупредил Мёллер.