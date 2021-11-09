Сеул, 9 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приложит все усилия для полного возвращения страны к нормальной жизни до конца его работы, то есть до 9 мая 2022 года. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Duma.gov.ru Выступление Мун Чжэ Ина в Государственной думе. 21 июня 2018 года

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Данное заявление он сделал 9 ноября в ходе заседания правительства.

Глава государства обещал в течение последних шести месяцев пребывания на посту сосредоточиться на сдерживании распространения коронавируса и восстановлении экономики.

«Поэтапное восстановление обычной повседневной жизни будет происходить при стабильном контроле над эпидемической ситуацией», — отметил Мун Чжэ Ин, призвав население быть готовым к тому, что «жизнь с COVID-19» будет отличаться от жизни до пандемии.

Он также подчеркнул важность вакцинации и соблюдения масочного режима.