Сан-Франциско, США, , 12:34 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 127:113.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого дабл-дабл из 50 очков и 10 результативных передач.

В составе «Атланты» разыгрывающий Трей Янг набрал 28 очков.

«Голден Стэйт» одержал девятую победу в десяти матчах сезона и занимает первое место в НБА. «Атланта» потерпела седьмое поражение в 11 играх.

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