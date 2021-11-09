Москва, , 12:33 — REGNUM Одними из основных причин пожаров в жилых домах являются употребление алкоголя или оставление детей без присмотра взрослых. Об этом сегодня, 9 ноября, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, передаёт ТАСС.

Пожар в жилом доме Фото Главного управления МЧС России по Калужской области

Также часто возгорания происходят в социально неблагополучных многодетных семьях, состоящих на учете в органах опеки и проживающих в частных домах или бараках (35−38% от всех пожаров).

Еникеев уточнил, что количество пожаров в осенне-зимний период возрастает в два раза, а число погибших — в 2,5 раза. По его мнению, бороться с пожарами в жилых помещениях можно только проводя профилактику

«Пик гибели людей при пожарах приходится на праздничные и выходные дни. По статистике, чаще всего пожары происходят между 2 часами ночи и 6 утра», — пояснил представитель МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске за десять месяцев 2021 года произошло 2610 пожаров. Погиб 51 человек, травмы получили 128 человек.

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