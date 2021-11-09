Москва, , 12:32 — REGNUM В России зафиксирован новый максимум количества летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за сутки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 9 ноября, за последние 24 часа в стране скончались 1211 человек с диагнозом COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предыдущий печальный рекорд был зафиксирован 5 октября. Тогда умерли 1192 человека.

В частности, за прошедшие сутки в Москве скончались 95 пациентов, в Санкт-Петербурге — 88, в Краснодарском крае — 47, на Ставрополье — 42, в Пермском крае — 40. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 249 215 человек.

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Добавим, что за прошедшие сутки в стране выявлено 39 160 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 5287 — в Москве, 2818 — в Московской области, 2680 — в Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения приближается к 8,9 млн человек.