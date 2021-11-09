Петропавловск-Камчатский, , 12:32 — REGNUM В Камчатском крае депутаты рассмотрели корректировки регионального бюджета на 2021 год. Доходы краевой казны увеличены на 5,1 млрд рублей, в том числе около 2,5 млрд — трансферты из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дефицит бюджета края увеличен на 2,6 млрд рублей, регион будет брать кредиты. Деньги нужны на социально значимые расходы. Дефицит возник в первую очередь из-за того, что много средств было потрачено на профилактику COVID-19 и борьбу с его последствиями. Объём возникших из-за коронавируса затрат оценивается в 1,54 млрд рублей.

«Общий объём расходов краевого бюджета на 2021 год увеличен на сумму 5 103,1 млн рублей. В числе значимых расходов — ассигнования Минздраву на борьбу с коронавирусной инфекцией, а также МинЖКХ для компенсации разницы между реально обоснованными тарифами на тепло, и теми, по которым сейчас платит население. Увеличены ассигнования министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» на сумму 15 млн рублей и т.д.», — рассказал председатель правительства края Евгений Чекин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава региона Владимир Солодов распорядился подготовить стационары к увеличению количества госпитализаций.