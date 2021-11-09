Петропавловск-Камчатский, 9 ноября 2021, 12:32 — REGNUM В Камчатском крае депутаты рассмотрели корректировки регионального бюджета на 2021 год. Доходы краевой казны увеличены на 5,1 млрд рублей, в том числе около 2,5 млрд — трансферты из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Дефицит бюджета края увеличен на 2,6 млрд рублей, регион будет брать кредиты. Деньги нужны на социально значимые расходы. Дефицит возник в первую очередь из-за того, что много средств было потрачено на профилактику COVID-19 и борьбу с его последствиями. Объём возникших из-за коронавируса затрат оценивается в 1,54 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава региона Владимир Солодов распорядился подготовить стационары к увеличению количества госпитализаций.