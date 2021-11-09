Воронеж, , 12:31 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 793 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 9 ноября. Накануне, 8 ноября, сообщалось о 799 новых носителях инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число случаев заражения коронавирусом в Воронежской области достигло 161 419, выздоровели из этого числа 120 358 человек, 138 выписаны за последние сутки.

В регионе пугающими темпами растёт смертность среди ковид-пациентов — за минувшие сутки скончались сразу 80 человек, накануне — 48 пациентов. Общее число жертв инфекции среди воронежцев составляет уже 7 778 человек.