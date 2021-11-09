Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В екатеринбургском зоопарке построят новый вольер для белых медведей. Цена проекта — 35 млн рублей. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Белый медведь Эрлинг

Новый вольер будет в четыре раза больше предыдущего. В нем смогут содержаться четыре взрослых особи и медвежата. В первое время после окончания строительства здесь будут жить две медведицы, сообщают СМИ.

В вольере появятся еще два бассейна. Будет возведена стеклянная стена, через которую посетители смогут наблюдать за плаванием медведей.

Строительство планируют завершить к апрелю 2022 года. Финансирование проекта осуществит «Роснефть». Часть денег возьмут из городской казны.