Стокгольм, 9 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. На этой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сделает то, о чем он объявил еще в августе — подаст в отставку и уйдет из политики. Новый лидер «Социал-демократов» уже избран, после того как им стала министр финансов Магдалена Андерссон. В своем репортаже телеканал SVT решил еще раз разъяснить порядок избрания главы правительства.

Стокгольм. Швеция

Прежде всего, чтобы запустить процесс избрания нового премьер-министра, на столе у тальмана Андреаса Норлена должно оказаться прошение Лёвена об отставке.

Перестанет ли Лёвен быть премьер-министром автоматически? Нет, поскольку он возглавит переходное правительство с ограниченными полномочиями.

Затем начнутся переговоры лидеров парламентских партий с тальманом, по результату которых он поручит одному или одной из них сформировать правительство. Естественно, что первым кандидатом на пост премьера станет Андерссон.

Если она наберет 175 голосов «за» или 175 депутатов риксдага воздержатся при голосовании, то дорога в правительственный квартал Стокгольма Русенбад ей будет открыта.