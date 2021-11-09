Денвер, США, , 12:30 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:96.

Никола Йокич All-Pro Reels

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 31 очко.

В составе «Денвер» центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл из 25 очков, 15 подборов и 10 результативных передач. Также 25 очков набрал защитник Уилл Бартон.

«Денвер» одержал шестую победу в десяти матчах сезона. «Майами» потерпел третье поражение в десяти играх.

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