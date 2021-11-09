Самара, 9 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Причины сбоя в работе официального инстаграм-аккаунта главы Самарской области Дмитрия Азарова устанавливают в регионе. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Samregion.ru Дмитрий Азаров

Сообщается, что официальный инстаграм-аккаунт Азарова временно не работает.

«Причины сбоя выясняются, в службу поддержки социальной сети Instagram направлены все необходимые запросы. Ответ на них должен быть дан в течение суток. Меры для восстановления работы аккаунта принимаются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что официальные сведения о работе главы региона можно найти на сайте областного правительства, а также на официальных страницах «Самарская область» в соцсетях.

«Мой аккаунт в Instagram был заблокирован», — сообщил глава региона в своем видеообращении к жителям области.