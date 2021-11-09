Москва, , 12:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил против запрета упоминания СМИ национальности преступников, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим. Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель», — пояснил Жириновский.

Он предложил простое решение.

«Давайте национальные границы внутри страны уберем и тогда указание региона ни у кого раздражение вызывать не будет», — сказал парламентарий.

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