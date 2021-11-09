Москва, , 12:26 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Польши ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Мария Захарова Кристина Уколова © ИА REGNUM

«И против Буша-младшего с Пентагоном?» — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на официальной странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter появился призыв к ЕС «незамедлительно ввести жесткие санкции против всех физических и юридических лиц, которые причастны к созданию миграционного кризис на польско-белорусской границе».