Краснодар, , 12:26 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 320 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 28 детей. Об этом сообщили 9 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 315 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Краснодаре заболели 64 человека, в Армавире — 34, в Белореченском районе — 23, в Сочи — 18, в Ленинградском, Крыловском и Ейском районах — 15, Кореновском районе и Анапе — по 13, в Успенском — 12, в Красноармейском и Апшеронском районах — по 11, в Новокубанском районе — 10», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае выявлено 84 245 носителей коронавируса, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1482. Выздоровели 58 933 пациента, скончались 7 782 человека.

В стационарах региона с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 6 641 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3 384 пациента. В тяжёлом состоянии находятся 115 жителей региона — 108 человек на ИВЛ, семеро на ЭКМО.