Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Казахстанский Jusan Bank, входящий в группу Jusan, признан победителем в номинации «Лучший банк Казахстана 2021», об этом сообщается на сайте учредителя премии, британского издания Capital Finance International.

Офис АТБ в Москве (сс) Kirakarol

«Менеджмент Jusan успешно реализует новую стратегию развития, в результате чего за короткий период добился впечатляющих финансовых результатов. Банк постоянно совершенствует цифровые технологии, чтобы улучшить качество и доступность услуг, расширить линейку продуктов и помочь своим клиентам в достижении их финансовых целей», — говорится в экспертном заключении жюри, которое приводит Nur.kz.

С недавнего времени группа компаний Jusan значительно расширила присутствие на российском рынке. Осенью 2021 года группа выиграла аукцион и приобрела санированный «Азиатско-Тихоокеанский Банк», став единственным акционером банка.

Продажа АТБ частному инвестору стала первой подобной сделкой после начала масштабного оздоровления банковской отрасли в России.

На момент покупки «Азиатско-Тихоокеанского Банка» казахстанским инвестором, совокупные активы структуры превысили 134 млрд рублей. По этому показателю АТБ входит в топ-50 российских банков.

Группа Jusan также включает в себя целый ряд других организаций: IT-компании, компании, оказывающие логистические, страховые и финансовые услуги.