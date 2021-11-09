Нур-Султан, 9 ноября 2021, 12:27 — REGNUM Казахстанский Jusan Bank, входящий в группу Jusan, признан победителем в номинации «Лучший банк Казахстана 2021», об этом сообщается на сайте учредителя премии, британского издания Capital Finance International.
С недавнего времени группа компаний Jusan значительно расширила присутствие на российском рынке. Осенью 2021 года группа выиграла аукцион и приобрела санированный «Азиатско-Тихоокеанский Банк», став единственным акционером банка.
Продажа АТБ частному инвестору стала первой подобной сделкой после начала масштабного оздоровления банковской отрасли в России.
На момент покупки «Азиатско-Тихоокеанского Банка» казахстанским инвестором, совокупные активы структуры превысили 134 млрд рублей. По этому показателю АТБ входит в топ-50 российских банков.
Группа Jusan также включает в себя целый ряд других организаций: IT-компании, компании, оказывающие логистические, страховые и финансовые услуги.