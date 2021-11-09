Москва, , 12:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее взаимное признание высшего образования, квалификации и учёных степеней с Ватиканом.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ опубликован 9 ноября на портале правовой информации.

В распоряжении содержится поручение Минобрнауки РФ подписать от имени правительства России соглашение между Российской Федерацией и Святым Престолом о взаимном признании высшего образования, квалификации и учёных степеней. Уточняется, что в проект соглашения разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.