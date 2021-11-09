Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Увеличивается пороговая сумма для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты, при которой идентификация клиента не проводится. Сумма повышается с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Одновременно определяется, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента.

Кроме того, Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий охранникам ЦБ и инкассаторам с оружием задерживать грабителей. Устанавливается, что оружие выдается только тем работникам, в должностные обязанности которых входит использование огнестрельного оружия и его применение в целях самообороны или осуществления предусмотренных федеральными законами функций.

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