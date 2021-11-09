Закаменск, Бурятия, , 12:21 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии пожарные спасли ребёнка и мужчину, застрявших заброшенном в тепловом коллекторе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, инцидент произошёл днём 8 ноября.

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На пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что в городе Закаменск в коллектор провалился ребёнок. Однако придя на помощь, спасатели увидели на дне двух человек.

«Вниз спустился мужчина, чтобы помочь ребенку, но после этого не смог выбраться сам, так как глубина колодца свыше 3,5 м. Пожарные спустили в колодец лестницу и помогли выбраться мальчику и мужчине», — отметили в ведомстве.

Ребёнка передали работникам скорой помощи. В агентстве также призвали граждан при оказании помощи попавшим в беду убедиться, что им самим ничего не угрожает.

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