Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Стоимость проезда по транспондерам по платному Западному скоростному диаметру (ЗСД) Санкт-Петербурга вырастет в ночь на 10 ноября. Об этом 9 ноября напоминает пресс-служба магистрали.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменения затронут только пользователей базового тарифа (БТ) транспондеров Flow+, при этом тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента.

«Скидка в среднем будет снижена с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, изменения не затронут один из наиболее популярных маршрутов на участке Богатырский проспект — набережная Макарова.

Так, проезд в дневное время для автомобилей 1 класса обойдётся водителю, владеющему транспондером: набережная Макарова — КАД (Юг) в 200 рублей (вместо 168 рублей (базовый тариф (БТ) 400 рублей — прим. ред.), КАД (Юг) — Богатырский проспект в 295 рублей (вместо 248 рублей (БТ 600 рублей, — прим. ред.), КАД (Юг) — КАД (Север) в 317 рублей (вместо 248 рублей (БТ 800 рублей, — прим. ред.) и КАД (Юг) — «Скандинавия» в 332 рубля (вместо 279 рублей (БТ 1 тыс. рублей, — прим. ред.).

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