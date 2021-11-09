Тбилиси, 9 ноября 2021, 12:21 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 в Грузии не будут делать обязательной. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили республики на брифинге.
«Чтобы не было каких-то спекуляций и распространения дезинформации, мы не сделаем вакцинацию обязательной. Вакцинация не обязательна и не станет обязательной в нашей стране», — сказал Гарибашвили.
Премьер-министр подчеркнул, что не изменит своего решения. Он является сторонником убеждения населения привиться.
Напомним, в Грузии с 1 декабря начнут действовать ограничения для непривитых. Без ковид-паспорта нельзя будет посещать пункты общепита, кинотеатры и театры, музеи, развлекательные центры, гостиницы, спортзалы. Также без этого документа запретят пользоваться канатными дорогами на горнолыжных курортах. Работникам в этих сферах прививаться необязательно.
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