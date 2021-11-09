Тбилиси, 9 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 в Грузии не будут делать обязательной. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили республики на брифинге.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

«Чтобы не было каких-то спекуляций и распространения дезинформации, мы не сделаем вакцинацию обязательной. Вакцинация не обязательна и не станет обязательной в нашей стране», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр подчеркнул, что не изменит своего решения. Он является сторонником убеждения населения привиться.

Напомним, в Грузии с 1 декабря начнут действовать ограничения для непривитых. Без ковид-паспорта нельзя будет посещать пункты общепита, кинотеатры и театры, музеи, развлекательные центры, гостиницы, спортзалы. Также без этого документа запретят пользоваться канатными дорогами на горнолыжных курортах. Работникам в этих сферах прививаться необязательно.