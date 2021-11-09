Москва, 9 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительных трудовых гарантиях для родителей, работающих в ночное время, а также при выполнении ими сверхурочной работы и в случаях командировок, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Дополнительные гарантии при направлении работников в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни распространяется на матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, опекунов детей указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Для инвалидов также устанавливаются дополнительные гарантии при направлении в служебные командировки — только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.