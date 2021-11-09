Москва, , 12:20 — REGNUM В России третья волна коронавирусной инфекции плавно перетекла в четвёртую. Об этом 9 ноября в рамках X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19. Наша третья волна плавно переросла в четвёртую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов ещё продолжается, количество новых случаев инфекционных болезней нарастает», — отметил эксперт.

Он добавил, что штамм «Дельта», который в настоящее время циркулирует в России, существенно отличается от того штамма, с которого началась пандемия. Он обладает большей патогенностью, быстрее передаётся от человека к человеку и способен вызывать более тяжёлый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным оперативного штаба на 9 ноября, установлен новый рекорд по числу летальных случаев за сутки с начала пандемии COVID-19. Так, за последние 24 часа от последствий заболевания скончались 1211 человек, что является самым высоким показателем за всю пандемию. Днём ранее скончались 1190 заболевших. Суммарная смертность в результате осложнений коронавирусной инфекции в России составила 249 215 случаев.