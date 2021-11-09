Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон о пособиях по безработице для детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Право на получение пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ распространяется на впервые ищущих работу (ранее не работавших) и впервые признанных органами службы занятости в установленном порядке безработными детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее без направления органов службы занятости были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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